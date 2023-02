Europese Investeringsbank waarschuwt voor klimaatrechtszaken

Banken moeten voorkomen dat ook tegen hen klimaatrechtszaken worden aangespannen, vindt vicepresident Kris Peeters van de Europese Investeringsbank (EIB). Het is daarom slim om te stoppen met het investeren in fossiele energie. Donderdag maakten drie duurzaamheidsorganisaties bekend dat ze BNP Paribas aanklagen, omdat ze vinden dat de Franse bank te veel projecten voor fossiele energie financiert.

“Deze rechtszaak is een signaal dat banken zich moeten inzetten voor het klimaat”, zegt Peeters. “Hun investeringen behoren in lijn te komen met de afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs.” In het Klimaatakkoord van Parijs hebben alle landen met elkaar afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. Om klimaatverandering te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen. Bij het gebruik van fossiele brandstoffen komen juist broeikasgassen vrij.

De investeringen van de EIB zijn al in lijn met de klimaatdoelen, stelt Peeters. Zo gaat meer dan de helft van de investeringen naar klimaatprojecten, en mag de rest niet indruisen tegen het akkoord van Parijs. De bank stopt geen geld meer in fossiele brandstoffen. Het grootste deel van de klimaatinvesteringen is bedoeld om de totale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, bijvoorbeeld door over te schakelen op hernieuwbare energie. Een kleiner deel gaat naar klimaataanpassingen, onder meer voor landen die mogelijk last krijgen van de gevolgen van klimaatverandering. Met aanpassingen moet het land dan weerbaarder worden voor bijvoorbeeld overstromingen en droogte veroorzaakt door een warmer klimaat.