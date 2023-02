Evenementenbranche ‘verbaasd’ om ophef doorverkoop kaartjes

De brancheorganisaties van poppodia, festivals en evenementen zijn “verbaasd” over de recente ophef rond de doorverkoop van kaartjes voor Lowlands. Die werden afgelopen maand voor hoge prijzen doorverkocht via Ticketmaster. Van misbruik van een economische machtspositie is geen sprake, zeggen de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM). De organisaties wijzen erop dat het huidige systeem ervoor zorgt dat mensen veilig een doorverkocht kaartje kunnen kopen en zeker weten dat het geldig is.

Mensen die doorverkochte tickets voor Lowlands kochten via Ticketmaster waren zo’n 100 euro duurder uit dan de originele ticketprijs van 300 euro. De brancheverenigingen benadrukken dat de doorverkoop via bedrijven als Ticketmaster garandeert dat organisatoren zelf contact kunnen opnemen met bezoekers en dat bezoekers gegarandeerd toegang krijgen tot een evenement.

Volgens de verenigingen moeten organisatoren “helaas vaak kaartkopers de toegang weigeren”. Dit komt dan doordat zij tickets hebben gekocht bij doorverkoopsites die “niet in opdracht van de organisator werken”, waardoor het kan voorkomen dat mensen ongeldige tickets kopen. De brancheverenigingen vinden het gekozen verkoopsysteem daarom “goed functionerend en flexibel maar tegelijkertijd veilig” en noemen de ophef “onterecht”.