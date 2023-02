Gouverneur centrale bank Libanon beschuldigd van witwassen

De baas van de centrale bank in Libanon, Riad Salameh, wordt samen met zijn broer en een assistent beschuldigd van witwassen en verduisteren van geld van de bank. Het gaat volgens de bron die sprak met persbureau Reuters om een bedrag van ruim 300 miljoen dollar.

Dat geld werd verduisterd in de periode tussen 2002 en 2015. In Libanon loopt al achttien maanden een onderzoek naar Salameh en zijn broer. Ook wordt onderzoek gedaan naar het tweetal in ten minste vijf Europese landen. De Libanese rechter heeft donderdag een aanklacht ingediend tegen de broers en assistent.

De broers hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Salameh, die sinds 1993 gouverneur is van de bank, doet die af als een poging om hem tot zondebok te maken voor de financiële problemen van Libanon. Als gevolg daarvan is onzeker of zijn ambtstermijn, die in juli afloopt, wel wordt verlengd.

Libanon verkeert al een paar jaar in economische crisis, volgens de Wereldbank een van de ergste van de wereld. Dit instituut voor ontwikkelingssamenwerking meldde in november nog te verwachten dat de economische krimp verder zou doorzetten. Het land is bovendien stuurloos sinds het aftreden van president Michel Aoun in oktober.