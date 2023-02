Havenbaas: ‘heel spannend’ of er voldoende gas is komende winter

Allard Castelein, topman van het Havenbedrijf Rotterdam, vreest dat de gasprijzen dit jaar weer gaan stijgen als gevolg van schaarste. “Het wordt echt heel spannend of we voldoende vloeibaar aardgas (lng) kunnen vinden om de opslagen weer te vullen voor de komende winter”, zegt de bestuursvoorzitter tijdens een toelichting op de jaarcijfers van het Havenbedrijf.

Hij wijst erop dat er maar een beperkte hoeveelheid lng beschikbaar is in de wereld. “Ook is er een beperkte hoeveelheid schepen voor transport en fabrieken die lng weer in gas kunnen omzetten. Dus er zitten heel veel beperkingen in het systeem”, aldus Castelein.

Vanuit Rusland komt er nog nauwelijks vloeibaar aardgas de Rotterdamse haven binnen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten is nu verreweg de grootste leverancier, maar dat gas is duurder.

De havenbaas voorziet dat “het rijke Westen” de gasvoorraden bij schaarste wel zal aanvullen door het uit onder andere Azië te halen. “Wij hebben meer geld over om lng te kopen. Het gas zal dan weggetrokken worden uit minder kapitaalkrachtige landen. Maar dat gaat ten koste van de prijs en dat heeft weer gevolgen voor de inflatie, financiering en energiekosten voor huishoudens”, legt Castelein uit.

Vorige week daalde de Europese gasprijs voor het eerst in zeventien maanden onder de 50 euro per megawattuur. Die daling volgde op het groeiende vertrouwen dat Europa genoeg voorraden heeft om de winter door te komen zonder rantsoeneringen van de brandstof. De gasprijs is dit jaar al 35 procent gedaald. Op het hoogtepunt van de energiecrisis eind augustus vorig jaar moest nog ruim 300 euro per megawattuur worden betaald.