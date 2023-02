Hotelgroep Accor verdubbelt omzet door herstel coronacrisis

Accor, de grootste hotelgroep van Europa, wist de omzet vorig jaar bijna te verdubbelen dankzij het sterke herstel van de coronacrisis. Na twee zware jaren waarin de hotelsector werd getroffen door reisbeperkingen en lockdowns vanwege de pandemie werden er weer fors meer overnachtingen geboekt bij het Franse concern, bekend van ketens als Ibis, Sofitel, Novotel en Mercure.

De prestaties van de Accor-hotels overtroffen in de tweede jaarhelft in bijna alle regio’s de resultaten van 2019, het laatste jaar voor de uitbraak van de pandemie. Alleen AziĆ« werd tot het einde van het jaar getroffen door het strikte coronabeleid van China. Daar liggen de prestaties nog steeds aanzienlijk onder het niveau van 2019. De Aziatische regio was voor de pandemie de op een na grootste markt van Accor, dat ook in Nederland tientallen vestigingen heeft.

De hotelgroep is wel optimistisch over dit jaar en verwacht dat de Chinese reizigers zullen terugkeren nu de coronamaatregelen in dat land zijn losgelaten. De groep verwacht dat de inkomsten per beschikbare kamer in 2023 met 5 tot 9 procent zullen stijgen. In 2022 lagen de inkomsten per beschikbare kamer, een belangrijke graadmeter voor de prestaties van de hotelsector, al 2 procent boven het niveau van 2019.

De omzet steeg vorig jaar tot 4,2 miljard euro, van 2,2 miljard euro een jaar geleden. Zonder de effecten van bijvoorbeeld overnames groeide de omzet met 80 procent. Ten opzichte van 2019 namen de opbrengsten met 4 procent toe. Het herstel werd voornamelijk gedreven door binnenlandse gasten, met niveaus die hoger waren dan in 2019. Het aantal internationale reizigers is nog niet terug op het niveau van 2019. Ook de hogere prijzen voor hotelovernachtingen droegen bij aan de omzetgroei.

Het bedrijfsresultaat voor aftrek van belastingen, afschrijvingen en eenmalige posten kwam uit op 675 miljoen euro, tegen 22 miljoen euro een jaar eerder. Netto was sprake van een winst van 402 miljoen euro, tegen 85 miljoen euro in 2021. In 2022 opende Accor 299 hotels, wat overeenkomt met 43.000 kamers. Eind december had de groep 5445 hotels met in totaal 802.269 kamers.