Koolmees heeft vertrouwen dat NS voldoende personeel kan werven

Wouter Koolmees, president-directeur van de NS, heeft er vertrouwen in dat zijn spoorbedrijf dit jaar in staat is voldoende personeel te werven. Wel neemt hij een slag om de arm: de vergrijzing blijft boven de markt hangen, waardoor de NS rekening houdt met uitstroom. Bij de NS staan nog iets minder dan 2000 vacatures open.

“Het afgelopen jaar hebben we gezien dat er veel interesse is in werken voor de NS. We hebben meer dan 50.000 sollicitanten ontvangen, daarvan zijn ongeveer 5000 mensen aan het werk gegaan”, legt Koolmees uit. De focus lag daarbij met name op het aannemen van hoofdconducteurs en machinisten. “Die kunnen niet per direct aan de slag. Zo duurt de opleiding tot machinist 11 maanden en tot hoofdconducteur 15 tot 18 weken”, aldus Koolmees.

Als gevolg van het personeelstekort probeerde de NS het afgelopen jaar dagelijks bij te sturen. Om dat te doen moest het spoorbedrijf ook ritten schrappen. Ook werden treinen ingekort, maar dat leidde tot grote drukte in de spits op sommige trajecten. Ook lukte het op een zeker moment niet meer om treinen en personeel op de juiste plaatsen in te plannen. Tegelijkertijd kwam de druk op een steeds kleinere groep conducteurs en machinisten te liggen. Voor hen werd de druk “onacceptabel hoog”, stelt Koolmees.

Naast een tekort aan machinisten en conducteurs, is het spoorbedrijf ook op zoek naar beveiligingsmedewerkers. Eerder deze maand sprak Koolmees zich al uit over de toegenomen agressie tegen NS-personeel. “Onacceptabel”, noemde hij het, waarbij hij de oproep deed om de bevoegdheden van beveiligers verder uit te breiden. Toch ziet Koolmees in het tekort aan beveiligers geen oorzaak voor de toegenomen agressie. “Die aanleiding is echt een andere. Mensen lijken tegenwoordig ook een steeds korter lontje te hebben.”

Personeel dat al in dienst is van de NS, klaagde de afgelopen tijd over een hoge werkdruk. Met meer personeel wordt die werkdruk verlicht. Maar Koolmees merkt ook dat de veranderende dienstregeling mogelijkheden biedt. “Mensen zijn heel anders gaan reizen dan voorheen.” Zo merkt hij dat het op dinsdag en donderdag erg druk is, op maandagen, woensdagen en vrijdagen wat minder. “Dat biedt ruimte in de planning om vast personeel verlof op te laten nemen, en kunnen we buffers in de roosters opnemen”, legt Koolmees uit.

Om de werkdruk verder te verlichten, wordt vanaf 1 april ook kantoorpersoneel ingezet in treinen. Dat project is er gekomen in overleg met de vakbonden, en zal in eerste instantie een jaar duren. Koolmees: “Die mensen leiden we nu op, en de eerste ervaringen worden al opgedaan. Ook die tijdelijke maatregel kan zorgen voor stabiliteit en rust voor het personeel.”