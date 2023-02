Marokko beperkt export van tomaten

Marokko beperkt de export van tomaten. Daarmee wil het Noord-Afrikaanse land zorgen dat er genoeg aanvoer is voor de eigen markt en dat de prijzen omlaag gaan richting de islamitische vastenmaand ramadan. Maar de maatregel zorgt voor verdere problemen in Europa. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk is de verkoop van tomaten al beperkt.

Droogte, kou insecten en hoge kosten voor zaken als kunstmest hebben de afgelopen tijd gezorgd voor een lagere tomatenoogst in Marokko. Dat land is de op drie na grootste producent van tomaten. Maar ook veel komkommers, courgettes, aubergines en paprika’s worden in Marokko verbouwd.

Daar komt bij dat Noord-Europese landen zelf minder groenten als tomaten en paprika’s produceren. Dat gebeurt normaal gesproken in kassen, maar door de hoge gasprijzen is dat te duur en is de oogst ook hier kleiner.

De mindere oogst leidt in verschillende Europese landen tot hogere prijzen, maar vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn er ook tekorten. Verschillende supermarkten legden klanten al limieten op hoeveel ze mogen kopen van verschillende groenten.

Een van de oorzaken van die grotere problemen is de Brexit. Europese voedselleveranciers zien dat veel vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk gaan met verse groenten leeg terugkomen als gevolg van de extra douaneregels die na het Britse vertrek uit de Europese Unie gelden. “Dat is niet winstgevend”, aldus Philippe Binard van Freshfel, de Europese vereniging voor verse groente en fruit. “Bedrijven zijn bang voor controles als ze Britse goederen mee terug naar de EU nemen. Niemand wil het risico lopen op vertragingen bij de douane.”

Ook in Ierland en Denemarken zijn er lege schappen. De Zweedse supermarktketen ICA zegt ook moeite te hebben om voldoende groente en fruit in te kopen. In Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italiƫ en Spanje zijn er geen noemenswaardige problemen, meldt Freshfel.