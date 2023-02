Minister Yellen: wereldeconomie staat er beter voor dan verwacht

De wereldeconomie staat er beter voor dan een paar maanden geleden was verwacht. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen op een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20 in het Indiase Bangalore. Yellen riep verder op tot meer economische steun aan Oekraïne.

“In het najaar waren veel mensen bezorgd over een scherpe economische afzwakking over de hele wereld. De uitdagingen waar we mee te maken hebben zijn reëel en de toekomst is altijd onzeker, maar de vooruitzichten zijn verbeterd”, aldus Yellen. Destijds was er op de financiële markten nog grote vrees voor een diepe recessie vanwege de hoge energieprijzen en renteverhogingen door centrale banken om de hoge inflatie onder controle te krijgen.

Yellen wees verder op de weerbaarheid van de Amerikaanse economie en de afzwakkende inflatie in de Verenigde Staten en elders in de wereld. Er is volgens haar nog wel meer werk nodig om de inflatie echt onder controle te krijgen.

Verder verklaarde de minister dat de economische sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne een “zeer significant” effect hebben op de Russische economie. Zo zijn bijvoorbeeld de Russische olie-inkomsten volgens Yellen sterk gedaald door het prijsplafond van het Westen op Russische olie en petroleumproducten. Ook heeft het land volgens haar grote tekorten aan bepaalde materialen en onderdelen en is er een exodus van buitenlandse investeringen geweest. Ze noemde de invasie van Oekraïne een “strategische fout” van de Russische president Vladimir Poetin.

De minister stelde dat meer steun aan Oekraïne hoog op de agenda zal staan bij gesprekken met bondgenoten. “Zoals president Biden heeft gezegd, wij staan naast Oekraïne in de strijd, zolang als nodig is. Aanhoudende en robuuste steun voor Oekraïne zal een belangrijk punt van discussie zijn tijdens mijn tijd hier in India.” Er zal volgens haar ook gepraat worden over meer sancties tegen Rusland.