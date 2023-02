Moeder British Airways koopt Spaanse maatschappij Air Europa

Het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus koopt de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. International Airlines Group (IAG), zoals de houdstermaatschappij heet, heeft daar 400 miljoen euro voor over. Het luchtvaartconcern had sinds augustus al een belang van 20 procent in Air Europa. Dat kreeg het in handen door een lening om te zetten in aandelen. Maar nu zijn dus ook de resterende aandelen van IAG.

IAG toonde al in 2019 interesse in Air Europa. De waarde van die luchtvaartmaatschappij, die vooral sterk is op de routes naar Latijns-Amerika, werd toen nog 1 miljard euro geschat. Maar door de coronapandemie besloot IAG zijn bod te halveren en later in te trekken. Ook de kritische blik van de Europese Commissie, die bang was voor minder concurrentie op de Spaanse markt, speelde daarbij mee.

Diezelfde commissie moet nu ook nog goedkeuring geven. IAG krijgt door de overname met Iberia, Air Europa en prijsvechter Vueling drie Spaanse luchtvaartmaatschappijen in handen. IAG denkt dan ook dat het verkrijgen van goedkeuringen voor de overname lastig kan worden en verwacht dat dit wel anderhalf jaar kan duren.