Natuur & Milieu wil verbod plastic verpakkingen groente en fruit

Milieuorganisatie Natuur & Milieu wil dat supermarkten veel minder plastic gebruiken voor groenten en fruit. Hiermee reageert de organisatie op de aankondiging dat Lidl, Jumbo, Plus en Aldi de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groenten en fruit weg willen doen. Natuur & Milieu wil dat supermarkten een stap verder gaan en pleit voor een verbod op in plastic voorverpakte groenten en fruit.

De vier supermarkten maakten donderdag bekend wegwerpzakjes dit jaar te vervangen door herbruikbare zakjes die uitgewassen kunnen worden. De winkelketens willen zo het gebruik van plastic verminderen en herbruikbare zakjes normaal maken. Natuur & Milieu vindt het stoppen met wegwerpzakjes “een mooie stap” en hoopt dat andere supermarkten zo snel mogelijk volgen. Vorig jaar deed Albert Heijn de wegwerpzakjes al in de ban.

Maar de milieuorganisatie wijst erop dat supermarkten wel doorgaan met de verkoop van groente en fruit dat is voorverpakt in plastic bakjes en zakken, zoals appels, peren, aardappels en uien. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan Frankrijk, waar plastic verpakkingen van groente en fruit sinds vorig jaar zijn verboden, zegt projectleider Rik van der Ploeg.

Groenten en fruit moeten los worden verkocht. “Dat scheelt veel afval en grondstoffen. Daarnaast ga je voedselverspilling tegen, omdat je precies koopt wat je nodig hebt.” Fruit dat al is gesneden en zacht fruit, zoals besjes, mogen in Frankrijk nog wel in plastic worden verkocht tot 2026.

Volgens brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zijn supermarkten al jaren bezig met verduurzamen. “Supermarkten voelen de urgentie om bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor iedereen. Stoppen met papieren en plastic zakjes in de supermarkt voor groente en fruit is daar een uiting van”, zegt een woordvoerder van het CBL