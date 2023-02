Netflix daalt op Wall Street na prijsverlagingen

Videostreamingdienst Netflix is donderdag gezakt op Wall Street. Het Amerikaanse bedrijf maakte de abonnementen in tientallen landen in Afrika, Aziƫ, het Midden-Oosten en Oost-Europa goedkoper. Vorige maand had een van de topmannen van Netflix al gezegd dat het bedrijf de prijzen in kleinere markten waar het nog geen groot marktaandeel bezit moest bezien. Maar in de Verenigde Staten verhoogde het bedrijf toen de prijzen juist. Het aandeel Netflix daalde 3,4 procent.

Nvidia was juist een lieveling op de beurs en steeg 14 procent. Het chipbedrijf dat videokaarten en chipsets maakt voor moederborden en mobiele apparaten presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de omzetprognose voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien. Topman Jensen Huang verwacht daarnaast te profiteren van de opkomst van chatbots als ChatGPT, die gebruiken maken van kunstmatige intelligentie (AI), waar Nvidia ook chips voor ontwikkelt.

Moderna verloor 6,7 procent. Het biotechnologiebedrijf zag de winst in het afgelopen kwartaal met 68 procent dalen vanwege de afnemende vraag naar zijn coronavaccin. Dat is het enige product dat Moderna maakt.

Over het algemeen waren de beurzen in New York positief gestemd. Een naar beneden bijgesteld cijfer over de groei van de Amerikaanse economie deerde handelaren niet. Het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering daalde juist licht.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 33.153,91 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,5 procent hoger gezet op 4012,32 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent. Die beursgraadmeter sloot op 11.590,40 punten.

EBay daalde ruim 5 procent. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen heeft last van teruglopende uitgaven van klanten en zag de omzet afgelopen kwartaal dalen. Eerder deze maand kondigde het bedrijf al aan ongeveer 4 procent van het personeel te ontslaan om kosten te besparen.

Lucid ging haast 12 procent onderuit. De fabrikant van elektrische voertuigen boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Analisten van Bank of America verlaagden hun advies voor het aandeel na de tegenvallende resultaten.

Datingapp Bumble steeg 7,5 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Bath & Body Works zakte 2,1 procent ondanks meevallende resultaten. De verkoper van verzorgingsproducten kwam echter met teleurstellende verwachtingen voor dit jaar.

De euro was 1,0598 dollar waard, tegenover 1,0592 bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 75,61 dollar per vat. Brentolie steeg 2,4 procent in prijs tot 82,50 dollar per vat.