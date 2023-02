NS-directeur Koolmees: we hebben reizigers tekort gedaan

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben reizigers afgelopen jaar tekort gedaan. Dat zegt president-directeur Wouter Koolmees, die sinds november de baas is bij het spoorbedrijf. Volgens Koolmees liet NS zich verrassen door het snel oplopende tekort aan conducteurs en machinisten door de combinatie van het opschalen van de dienstregeling en een oplopend ziekteverzuim bij het personeel, onder meer door corona.

NS probeerde dagelijks bij te sturen door de problemen en moest om dat te doen ritten schrappen. Ook werden treinen ingekort, maar dat leidde tot grote drukte in de spits op sommige trajecten. Ook lukte het op zeker moment niet meer om treinen en personeel op de juiste plaatsen in te plannen, stelt Koolmees. En tegelijkertijd kwam de druk op een steeds kleinere groep conducteurs en machinisten te liggen. Voor hen werd de druk “onacceptabel hoog”, aldus Koolmees.

Behalve de personele problemen waren er ook een grote IT-storing, een probleem met een hoogspanningsleiding in Flevoland en stakingen voor een nieuwe cao. “Alles bij elkaar zette dat het bedrijf langdurig onder grote druk”, beseft de NS-directeur. “Daar werden reizigers en medewerkers de dupe van.”

Pas toen in september besloten werd de dienstregeling aan te passen, ging het voorzichtig weer beter. Tegelijkertijd begon de werving van nieuwe personeelsleden opnieuw. Van de ruim 7000 vacatures wist NS er haast 5200 te vullen. In totaal solliciteerden er bijna 51.000 mensen bij het spoorbedrijf. Koolmees denkt dat NS inmiddels het ergste achter de rug heeft en “de bocht door is”. Maar toch blijft de toekomst uitdagend. “Er zijn nog steeds onvoldoende reizigers om ons huishoudboekje in balans te krijgen. De gestegen energieprijzen en de torenhoge inflatie helpen daar niet bij.”

Daarnaast moet NS blijven investeren, zegt Koolmees. “We verwachten nog altijd een grote toename van het aantal reizigers richting 2030, maar wel met veranderende reispatronen en ander reisgedrag.” De dienstregeling moet op dat gedrag aansluiten, stelt de NS-directeur. Dat kan met meer treinen, maar ook langere treinen en andere tijdstippen waarop die treinen rijden. “Het wordt anders dan het was.”