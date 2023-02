Passagiersaantallen luchthaven Heathrow verdrievoudigd in 2022

Het aantal passagiers dat vorig jaar reisde via de grote Londense luchthaven Heathrow is meer dan verdrievoudigd, dankzij het sterke herstel van de luchtvaart van de coronapandemie. Het grootste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk verwelkomde in totaal 61,6 miljoen reizigers, tegen 19,4 miljoen in 2021. Daarmee is de luchthaven echter nog niet hersteld van de crisis, want in 2019 werd nog het recordaantal van bijna 81 miljoen passagiers verwerkt door Heathrow.

Heathrow stelt wel dat daarmee een sterkere groei werd getoond dan alle andere luchthavens in de wereld. Overigens had Heathrow net als veel andere luchthavens in Europa te kampen met problemen door personeelstekorten en stakingen van onder meer bagage- en grondpersoneel. Om de drukte en personeelstekorten het hoofd te bieden had Heathrow, net als Schiphol, een reizigerslimiet ingesteld.

Topman John Holland-Kaye van de luchthaven en thuisbasis van British Airways spreekt van een jaar van herstel en zegt dat dit jaar een jaar van vernieuwing zal worden. Eerder deze maand kondigde hij aan na negen jaar als topman af te treden. London Heathrow behoort samen met Schiphol, Frankfurt en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste luchthavens van West-Europa.