Regionale economie Delfzijl kromp door energiecrisis industrie

Nederland ontliep eind vorig jaar een recessie, maar de economie van twee regio’s kromp in de laatste maanden van 2022. De door de oorlog in Oekraïne hard gestegen energieprijzen zorgden voor problemen voor de industrie van Delfzijl en omstreken en Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn relatief veel bedrijven actief die veel gas en elektriciteit verbruiken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De economie van het Groningse Delfzijl en omgeving kromp in het vierde kwartaal van 2022 met 4 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Onder andere aluminiumproducent Aldel uit Delfzijl kwam in de problemen doordat de gestegen kosten voor gas en elektriciteit onhoudbaar waren geworden. Uiteindelijk ging het metaalbedrijf failliet. In Zeeuws-Vlaanderen was er een krimp van 3 procent. Hier staat een enorm complex van kunstmestproducent Yara, dat mede door de hoge gasprijzen de productie verlaagde.

Andere regio’s met veel industrie hadden minder last van de ontwikkelingen op de gas- en elektriciteitsmarkten. Zo zorgden industriebedrijven in het zuidoosten van Noord-Brabant, waarin onder andere Eindhoven en Veldhoven liggen, juist voor bovengemiddelde economische groei. In die plaatsen zijn bedrijven als chipmachinemaker ASML, industrieconcern VDL en chipfabrikant NXP gevestigd.

Het hardst groeide de economie van de regio Haarlemmermeer (plus 8 procent), waar Schiphol in ligt. De luchthaven en alle daar actieve bedrijven hadden in 2021 nog last van reisbeperkingen die golden vanwege het coronavirus. Vorig jaar was het weer mogelijk om vrijwel onbeperkt met het vliegtuig te reizen, waardoor Schiphol veel meer passagiers ontving dan tijdens de coronajaren.

Het CBS heeft nu ook voorlopige cijfers over de regionale economische groei in heel 2022. Afgezien van de regio Delfzijl maakten alle gebieden groei door. De Amsterdamse economie groeide bovengemiddeld hard, met 8 procent. Dat komt doordat bedrijven in de toerismesector herstelden van de neergang tijdens de coronapandemie. Ook andere sectoren die na jaren vol lockdowns in 2022 weer open konden, zoals de horeca en cultuur, zijn relatief sterk vertegenwoordigd in Amsterdam.