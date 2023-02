SBM Offshore voldoet aan eigen verwachtingen in 2022

Maritiem dienstverlener SBM Offshore heeft afgelopen jaar de omzet en het resultaat zien stijgen en voldeed daarmee aan zijn eigen verwachtingen voor 2022. De onderneming profiteerde onder meer van de hoge olieprijzen, die ervoor zorgden dat meer werd geïnvesteerd in olieproductie.

De jaaromzet van SBM steeg met 47 procent tot 3,3 miljard dollar (zo’n 3,1 miljard euro), van 2,2 miljard in 2021. Die groei komt vooral voor rekening voor de divisie Turnkey, die productie- en opslagschepen (FPSO’s) levert die direct gereed zijn voor gebruik. Daar was sprake van een groei met 108 procent. Het onderdeel had zes FPSO’s in aanbouw. Bij het onderdeel Lease and Operate, dat FPSO’s leaset en exploiteert, was de groei met 17 procent wat bescheidener.

Het bedrijfsresultaat nam toe met 19 procent tot 1,01 miljard dollar. Het bedrijf dat veel grote oliebedrijven als klant heeft, rekende zelf op een omzet van boven de 3,2 miljard dollar en een bedrijfsresultaat van zo’n 1 miljard dollar.

Topman Bruno Chabas sprak van een uitdagend jaar voor SBM Offshore, waarin het bedrijf toch goede prestaties wist te behalen. Dankzij deze prestaties stelt het bedrijf voor het dividend te verhogen met 10 procent tot 1,10 dollar per aandeel.

De bouw van zes FPSO’s in het huidige klimaat is volgens de topman een uitdaging. “Onze werven in China zijn ontregeld door coronalockdowns en de oorlog in Oekraïne heeft bijgedragen aan logistieke problemen en inflatiedruk. Dit heeft gevolgen gehad voor de bouw en bedrijfsvoering, met hogere kosten tot gevolg.”

Voor dit jaar rekent SBM op een omzet van meer dan 2,9 miljard dollar. Daarvan komt ongeveer 1,9 miljard dollar voor rekening van het onderdeel Lease and Operate en meer dan 1 miljard dollar van de divisie Turnkey. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting op ruim 1 miljard dollar uitkomen.