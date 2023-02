Sterke winstgroei webwinkel Alibaba door kostenbesparingen

Het Chinese webwinkel- en techconcern Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal de winst sterk zien stijgen. Het bedrijf profiteerde vooral van grote kostenbesparingen. De winst nam mede daardoor op jaarbasis met 69 procent toe tot 27,7 miljard yuan, omgerekend 3,8 miljard euro.

Alibaba heeft afgelopen jaar duizenden banen geschrapt om kosten bij bijvoorbeeld marketing te verlagen. Het bedrijf heeft te maken met meer concurrentie. Ook kampte Alibaba in de afgelopen periode nog met de strikte coronabeperkingen in China. Die werden in december opgeheven. De omzet van het grootste e-commercebedrijf van China ging met 2 procent omhoog tot omgerekend 33,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

Topman Daniel Zhang zei in een toelichting op de cijfers dat het consumentenvertrouwen in China waarschijnlijk zal verbeteren nu de coronalockdowns zijn opgeheven, met daarbij ook een sterkere economische groei. Alibaba is ook actief met clouddiensten en andere activiteiten.