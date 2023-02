Warner Bros. Discovery kijkt vooruit na jaar van reorganisatie

Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery kijkt weer vooruit nadat 2022 in het teken had gestaan van reorganisaties en kostenbesparingen. Met de hitserie The Last of Us op streamingdienst HBO Max en de sterke verkopen van Harry Potter-computerspel Hogwarts Legacy heeft het bedrijf volgens topman David Zaslav een goede start van het jaar te pakken. Maar de resultaten over afgelopen jaar vielen tegen.

In het slotkwartaal van 2022 zette het entertainmentconcern een omzet van 11 miljard dollar in de boeken. Dat is minder dan een jaar eerder als het fusiebedrijf toen al had bestaan. Er was een verlies van 2,1 miljard dollar in de periode.

Vooral de inkomsten uit advertenties bij de tv-zenders van het concern liepen terug. Dat had te maken met dalende aantallen kijkers naar die zenders. Ook de studio’s hadden minder inkomsten, met name omdat er minder grote films in première gingen. Superheldenfilm Black Adam was nu de belangrijkste uitgave. Eind 2021 verschenen onder meer Dune, The Matrix Resurrections en King Richard.

De streaming- en abonnementsdiensten HBO Max, Discovery+ en HBO groeiden nog wel. Die hadden in totaal 96,1 miljoen abonnees, 1,1 miljoen meer dan aan het einde van het derde kwartaal. Maar Warner Bros. Discovery was ook meer geld kwijt om die abonnees aan zich te binden.

Voor de toekomst richt Warner Bros. Discovery zich ook weer op toch al succesvolle filmreeksen. Zo komen er meerdere nieuwe films van The Lord of the Rings aan, maakte het bedrijf bekend.