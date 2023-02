Aandacht voor resultaten IMCD en Galapagos op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van chemicaliƫndistributeur IMCD en biotechnoloog Galapagos. AEX-fonds IMCD boekte afgelopen jaar flink meer omzet en winst. Volgens topman Piet van der Slikke was IMCD in staat de moeilijke marktomstandigheden vrij goed door te komen, ondanks de problemen in toeleveringsketens en prijsstijgingen, en werd het jaar afgesloten met een recordresultaat. Ook keert het bedrijf meer dividend uit.

Galapagos zag de omzet afgelopen jaar licht stijgen dankzij de verkopen van zijn ontstekingsremmer Jyseleca. Het biotechnologiebedrijf zakte echter dieper in de rode cijfers. Volgens topman Paul Stoffels was 2022 een jaar van transformatie en verandering. Voor 2023 verwacht het bedrijf dat de omzet van Jyseleca verder zal stijgen. Galapagos had eind december 4,1 miljard euro in kas, tegen 4,7 miljard euro eind 2021. Het bedrijf verwacht het verbruik van de kasreserves dit jaar verder te verminderen.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag wordt bekendgemaakt. Die geeft mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de centrale bank. Bij een afkoelende inflatie zou de Fed mogelijk spoedig kunnen stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie af te remmen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van 0,6 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en eindigde 1,3 procent hoger onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong verloor daarentegen 1,2 procent door stevige koersverliezen bij Chinese techbedrijven als Alibaba en Tencent.

Op het Damrak staat ook Ajax in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub ligt uit de Europa League na het verlies tegen de Duitse club Union Berlin.

In Frankfurt kwam BASF met cijfers. Het Duitse chemieconcern dook vorig jaar in de rode cijfers en gaat 2600 banen schrappen om kosten te besparen nu het niet langer gebruik kan maken van goedkoop Russisch gas. Doordat Rusland de gaskraan naar Duitsland heeft dichtgedraaid zag BASF de gasrekening met 2,2 miljard euro stijgen in 2022, ondanks dat het gasverbruik met 35 procent werd verminderd. De totale banenreductie komt neer op zo’n 2 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

De euro was 1,0591 dollar waard, tegenover 1,0592 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 76,09 dollar per vat. Brentolie steeg ook 1 procent in prijs, tot 82,99 dollar per vat.