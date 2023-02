Aandeel e-bikes in fietsenverkoop verder omhoog

De verkoop van elektrische fietsen in Nederland is vorig jaar gestegen en het aandeel van e-bikes in de totale fietsenverkoop wordt steeds groter. Dat meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

De verkoop van e-bikes steeg vorig jaar met 2 procent tot 486.000. In totaal werden er 855.000 nieuwe fietsen verkocht, waarvan 57 procent elektrisch is. Dat aandeel lag op bijna 52 procent een jaar eerder. Het gaat dan om bijvoorbeeld elektrische stadsfietsen, bakfietsen en speedpedelecs. In 2021 was nog sprake van een krimp bij de verkoop van elektrische fietsen met meer dan 12 procent. Dat had te maken met leveringsproblemen door de coronacrisis.

De totale omzet uit de verkoop van nieuwe fietsen (inclusief e-bikes) nam vorig jaar licht toe tot ruim 1,5 miljard euro. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets steeg met 9 procent naar 1772 euro. Dat is volgens BOVAG en RAI Vereniging te verklaren door de beperkte beschikbaarheid en stijgende prijzen van onderdelen maar ook het grotere aandeel van e-bikes in de verkopen.

“E-bikes zijn voor steeds meer forenzen een uitstekend alternatief voor de auto”, zegt Huub Lamers van RAI Vereniging in een toelichting. “Dat verklaart voor een deel de stijgende populariteit van de e-bikes. Daarmee ga je immers groen, gezond en lachend voorbij de file. Wat ons betreft is dit een hele goede ontwikkeling.”