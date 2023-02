Alibaba daalt op beurs in Hongkong na cijfers, Nikkei hoger

Alibaba behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het Chinese tech- en webwinkelconcern zag de winst afgelopen kwartaal sterk stijgen dankzij kostenbesparingen. In New York, waar Alibaba ook een beursnotering heeft, werd donderdag aanvankelijk positief gereageerd op de resultaten, maar verdampte de koerswinst al door zorgen over de omzetverwachtingen van het bedrijf.

Alibaba zakte ruim 4 procent. Ook concurrent JD.com ging mee omlaag en verloor 4 procent. Andere techbedrijven als Tencent en Meituan leverden meer dan 2 procent in. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde daardoor tussentijds 1,4 procent in de min. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,7 procent.

De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot 1,3 procent hoger. Vooral de Japanse chipbedrijven deden goede zaken. Chiptester Advantest steeg 7,6 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron won 7 procent. Zeetransportbedrijf Mitsui OSK Lines behoorde ook tot de kopgroep met een plus van dik 3 procent. Tevens werd bekendgemaakt dat de inflatie in Japan in januari is opgelopen tot 4,2 procent. Dat is het hoogste niveau sinds september 1981.

Beleggers verwerkten daarnaast de uitlatingen van Kazuo Ueda, de kandidaat voor de opvolging van gouverneur Karuhiko Kuroda van de Bank of Japan. Ueda, die in april het roer bij de centrale bank zal overnemen, verklaarde tegen het Japanse parlement dat het huidige stimuleringsbeleid van de Bank of Japan “gepast” is en dat er meer tijd nodig is om het inflatiedoel te bereiken.

De Kospi in Seoul zakte 0,5 procent. Noord-Korea heeft vrijdag vier strategische kruisraketten in zee afgevuurd. Het was de laatste in een reeks wapentests die heeft gezorgd voor verhoogde spanningen op het Koreaanse schiereiland en een toenemende vrees dat Noord-Korea zijn eerste kernproef sinds 2017 zou kunnen uitvoeren. De Australische beurs boekte een kleine winst van 0,3 procent.