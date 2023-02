Boeing onderbreekt leveringen 787 Dreamliner

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft de leveringen van zijn 787 Dreamliner voor langeafstandsvluchten moeten opschorten vanwege een probleem met de romp, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) die donderdag een bericht van The Wall Street Journal bevestigde. Boeing liet weten door te gaan met de productie van de Dreamliner, terwijl het werkt aan het oplossen van het probleem. De vliegtuigfabrikant zei verder dat het probleem geen onmiddellijke zorg vormde voor de vluchtveiligheid van de in dienst zijnde vloot.

Boeing heeft de leveringen van 787 Dreamliners tijdelijk stopgezet, nadat het de FAA had ge├»nformeerd dat het aanvullende analyses uitvoert op een onderdeel van de romp”, zei de FAA in een verklaring. “De leveringen worden pas hervat als de FAA ervan overtuigd is dat het probleem is verholpen. De luchtvaartautoriteit werkt samen met Boeing om eventuele acties te bepalen die nodig kunnen zijn voor recent geleverde vliegtuigen”, vervolgde de toezichthouder.

Door het nieuws daalden de aandelen van Boeing 2,6 procent. De Dreamliner, een van de belangrijkste vliegtuigmodellen van Boeing, zorgde de afgelopen jaren herhaaldelijk voor problemen. Vanwege verschillende productiefouten mocht het vliegtuig van mei 2021 tot augustus 2022 niet aan klanten worden geleverd. Toen de FAA het model in augustus goedkeurde voor levering aan klanten, maakte het duidelijk dat het elk vliegtuig afzonderlijk zou controleren alvorens in te stemmen met de luchtwaardigheid van de toestellen.