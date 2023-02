Chemicaliëndistributeur IMCD heeft recordjaar gedraaid

De Nederlandse chemicaliëndistributeur IMCD heeft over 2022 recordresultaten in de boeken gezet. De onderneming uit Rotterdam profiteerde daarbij van groei op eigen kracht, maar ook van meerdere overnames in verschillende regio’s.

De omzet van de groothandel die speciale chemicaliën en voedingsingrediënten verkoopt, vermarkt en distribueert, ging met 34 procent omhoog naar 4,6 miljard euro. Het in de AEX genoteerde IMCD levert grondstoffen voor producten zoals diervoeding, tandpasta, autolakken en vitaminepillen. Het bedrijf maakt deze grondstoffen niet zelf, maar koopt ze in bij diverse chemiebedrijven. Het nettoresultaat klom met 51 procent tot 313 miljoen euro vergeleken met 2021.

Topman Piet van der Slikke zegt in een toelichting dat niet kan worden teruggekeken op 2022 zonder stil te staan bij het menselijk lijden door de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen gingen hard omhoog en er was een inflatie die lange tijd niet was gezien. IMCD was volgens hem in staat die moeilijke marktomstandigheden vrij goed door te komen, ondanks de problemen in toeleveringsketens en prijsstijgingen.

IMCD wil het dividend verhogen naar 2,37 euro per aandeel, van 1,62 euro over 2021.