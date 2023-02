Corendon breidt uit naar Brussel vanwege onvrede over Schiphol

De Turks-Nederlandse touroperator Corendon breidt vanwege de problemen op Schiphol zijn capaciteit op Brussels Airport komend zomerseizoen met 35 procent uit en stationeert drie toestellen op de nationale luchthaven van België. “Nu duidelijk wordt dat de problemen nog steeds niet onder controle zijn, kiezen veel Nederlanders voor Brussel, en Corendon speelt hierop in”, lichtte Corendon-topman Steven van der Heijden het besluit op een persconferentie op Brussels Airport toe.

Volgens Corendon kiezen vergeleken met vorig jaar ruim twee keer zoveel Nederlanders voor Brussel in plaats van Schiphol. “Het grote probleem is zelfs nog niet zozeer de lange wachtrijen, maar het feit dat mensen met grote angst naar de luchthaven gaan omdat ze niet zeker zijn dat ze hun vlucht zullen halen. Zo heb je geen voorpret aan je vakantie en moet je vertrekken met een onrustig gevoel”, aldus Van der Heijden. Hij sluit niet uit dat de capaciteitsuitbreiding in Brussel verder zal toenemen.

Schiphol kampte afgelopen jaar met lange wachtrijen, grote drukte en gemiste vluchten door ernstige personeelstekorten, zoals bij bagageafhandelaars. In de meivakantie zal de nationale luchthaven het aantal vertrekkende reizigers beperken met 5 procent.

Corendon kijkt nu meer naar de regionale luchthavens in Nederland en de luchthavens van Brussel en Düsseldorf. Vanaf de Belgische hoofdstad biedt de maatschappij deze zomer vluchten naar Turkije, Spanje, Griekenland, Egypte, Bulgarije en Portugal.