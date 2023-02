Duits chemiebedrijf BASF schrapt wereldwijd 2600 banen

Het Duitse chemiebedrijf BASF gaat wereldwijd 2600 banen schrappen om kosten te besparen. Die zijn gestegen omdat het bedrijf niet langer gebruik kan maken van goedkoop Russisch gas. Volgens de website van BASF werken in Nederland ruim 1500 medewerkers, verspreid over meerdere locaties. Of daar ook mensen hun baan kwijt raken, is niet bekend.

Doordat Rusland de gaskraan naar Duitsland heeft dichtgedraaid zag BASF de gasrekening met 2,2 miljard euro stijgen in 2022, ondanks dat het gasverbruik met 35 procent werd verminderd. Bij de grote fabriek in het Duitse Ludwigshafen gaan 700 banen verloren. De totale banenreductie komt neer op zo’n 2 procent van het personeelsbestand. Naast de banenreductie is BASF ook vroegtijdig gestopt met een aandeleninkoopprogramma, vanwege de verslechtering van de wereldeconomie.

Het chemiebedrijf geeft aan te streven naar een jaarlijkse kostenbesparing van 500 miljoen euro. Daarmee wil het de klappen van de hoge gasprijzen opvangen, omdat BASF niet verwacht dat die prijzen zullen terugkeren naar het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Weliswaar daalden de gasprijzen de afgelopen tijd, maar voor de energie-intensieve Duitse industrie blijven ze relatief hoog. Met name in vergelijking met concurrerende productieregio’s als de Verenigde Staten en Azië.

BASF publiceerde vrijdag ook een prognose voor dit jaar. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf rekening houdt met een winst, aangepast voor rente en belastingen, van 5,4 miljard euro. Vorig jaar bedroeg die winst 6,9 miljard euro, een daling van 12 procent op jaarbasis.