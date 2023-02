Ericsson schrapt wereldwijd 8500 banen om kosten te besparen

De Zweedse producent van telecomapparatuur Ericsson schrapt wereldwijd 8500 banen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een memo die werd verstuurd naar werknemers. Met de banenreductie hoopt het bedrijf kosten te besparen. Maandag maakt Ericsson al bekend 1400 banen in Zweden te willen schrappen.

De kostenbesparingen zijn nodig omdat de vraag naar telecomproducten, zoals apparatuur en zendmasten, afvlakt. Afgelopen december maakte Ericsson bekend dit jaar 9 miljard Zweedse kroon te willen besparen, omgerekend ruim 800 miljoen euro. Naast loonkosten wil het bedrijf minder uitgeven door onder meer te schrappen in het aantal adviseurs en panden en door te bezuinigen op softwareontwikkeling.

Ericsson heeft in Nederland zo’n zevenhonderd medewerkers op vijf locaties. Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Rijen, vlak bij Tilburg. Het is nog niet bekend hoeveel en of er banen op deze locaties verdwijnen. Wereldwijd telt het bedrijf meer dan 105.000 werknemers, van wie ruim 14.000 in eigen land.