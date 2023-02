Financiële waakhond FATF schort Russisch lidmaatschap op

De Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond tegen witwassen en financiering van terrorisme, heeft het lidmaatschap van Rusland opgeschort vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een verklaring van de FATF zijn de “onacceptabele acties van Rusland in strijd met de kernprincipes om veiligheid en de integriteit van het wereldwijde financiële systeem te promoten”.

De FATF telt bijna veertig landen als lid. De intergouvernementele organisatie houdt wereldwijd toezicht op naleving van regelgeving tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdaden. Ook zet de organisatie daarvoor normen op. Daarbij worden meer dan tweehonderd landen gemonitord.

Rusland wordt nu dus geschorst, maar blijft wel formeel lid. Oekraïne heeft de FATF meermaals opgeroepen Rusland helemaal uit te sluiten. De in Parijs gevestigde organisatie zegt dan ook dat Rusland gebonden blijft aan de regels en normen als het gaat om bestrijding van financiële criminaliteit.