Inflatiezorgen bezorgen Wall Street slechtste week van het jaar

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een fors verlies de handel uitgegaan, waarmee ze hun slechtste week sinds de jaarwisseling achter de rug hebben. De stemming bij beleggers was erg somber door nieuwe cijfers die op hevigere inflatie wijzen dan verwacht. De producent van vleesvervangers Beyond Meat was een opvallende stijger na de presentatie van zijn jaarcijfers. Ook de resultaten van internetbedrijf Booking Holdings konden op goedkeuring rekenen.

De brede S&P 500 daalde vrijdag bijna 1,1 procent tot 32.816,92 punten, waarmee het verlies voor de hele week uitkwam op 2,7 procent. De Dow-Jonesindex zakte 1 procent tot 3970,04 en techbeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 11.394,94 punten.

Alle aandacht ging uit naar de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Amerikaanse Federal Reserve. Die viel in januari hoger uit dan verwacht. Door de aanhoudend hoge inflatie moet de Fed mogelijk langer doorgaan met het verhogen van de rente om de prijsstijgingen af te remmen. Rentes op staatsobligaties van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Duitsland stegen aanzienlijk, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen.

Beyond Meat won ruim 10 procent aan beurswaarde. De verkopen van de plantaardige alternatieven voor burgers en worstjes van het bedrijf zakten met meer dan 20 procent, maar vielen desondanks hoger uit dan voorzien.

Booking Holdings, moederbedrijf van het in Nederland opgerichte Booking.com, won 1,1 procent na de presentatie van zijn kwartaal- en jaarcijfers. De omzet steeg in 2022 met meer dan de helft in vergelijking met het voorgaande jaar, toen er nog veel reisbeperkingen golden wegens corona. De nettowinst steeg met 162 procent en het concern beloofde voor 20 miljard dollar eigen aandelen te kopen, wat de overgebleven stukken meer waard maakt.

Softwarebedrijf Adobe zakte bijna 8 procent. Volgens persbureau Bloomberg bereidt het Amerikaanse ministerie van Justitie een rechtszaak voor om de overname van startup Figma te blokkeren. Adobe kondigde vorig jaar aan Figma, een bedrijf dat platforms aanbiedt waarop softwareontwikkelaars kunnen samenwerken, voor 20 miljard dollar te willen kopen.

Warner Bros. Discovery zakte ongeveer 1 procent. De resultaten van het entertainmentconcern over het afgelopen jaar vielen tegen. Vooral de inkomsten uit advertenties bij de tv-zenders van het concern liepen terug. Maar volgens topman David Zaslav heeft het concern wel een goede start van dit jaar gemaakt met de hitserie The Last of Us op streamingdienst HBO Max en de sterke verkopen van het Harry Potter-computerspel Hogwarts Legacy.

De euro was 1,0547 dollar waard, tegenover 1,0548 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 74,58 dollar per vat. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs tot 83,33 dollar per vat.