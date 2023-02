Sterkste stijging Brits consumentenvertrouwen in twee jaar tijd

Het consumentenvertrouwen van Britse huishoudens liet in februari de sterkste stijging in twee jaar tijd zien. Vorige maand daalde het vertrouwen van consumenten in Groot-Brittannië nog, waarmee het in de buurt kwam van het laagste niveau in bijna vijftig jaar tijd.

Ondanks de opleving, blijft het consumentenvertrouwen laag. De oorzaak ligt bij de gestegen kosten voor levensonderhoud. Dat de uitgaven van Britse huishoudens aanhoudend hoog blijven, speelt mee in de afweging van de Bank of England met welke stappen de rente opnieuw moet worden verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Volgens marktonderzoeker GfK hebben consumenten “plotseling meer optimisme getoond over hun persoonlijke financiën en de algemene economische situatie, vooral voor het komende jaar”. Wel plaatst GfK daar een kanttekening bij. Het is nog te vroeg om te spreken van een herstel van de Britse economie. Maar deze stijging kan wel wel worden “toegejuicht”.

De marktonderzoeker merkt verder wel dat consumenten stappen blijven ondernemen om hun uitgaven te beperken. Dat doen zij onder meer door te letten op hun winkelaankopen en te besparen op bijvoorbeeld maaltijdbezorging en uit eten gaan.