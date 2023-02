VS weren aluminium uit Rusland met forse importheffing

De Verenigde Staten voeren een importheffing van 200 procent in op aluminium uit Rusland. Op die manier hoopt de Amerikaanse regering Russisch aluminium buiten de deur te houden, waarmee een belangrijke afzetmarkt wegvalt. De handelsbarrière maakt deel uit van een nieuw pakket aan sancties waarmee de Amerikanen Rusland willen straffen voor de inval in Oekraïne, die precies een jaar geleden begon.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel helpt de verdriedubbeling van de importprijzen voor Russisch aluminium ook arbeiders van de metaalindustrie in de Verenigde Staten. Een grote Amerikaanse aluminiumfabrikant, Alcoa, reageerde enthousiast op de maatregel. “We blijven voorstander van sancties als effectief middel van de overheid om maatregelen te nemen tegen Rusland en het speelveld met Amerikaanse producenten gelijker te maken.”

Rusland is een van ’s werelds grootste aluminiumproducenten en was vorig jaar goed voor iets meer dan 4 procent van alle aluminium die de VS importeerde. Het nieuws over de importheffing zorgde op grondstoffenmarkten niet direct voor een prijsstijging voor aluminium. Volgens analisten komt dat doordat de export van Russisch aluminium naar andere landen vooralsnog doorgaat.

Afgelopen najaar pleitten vijf Europese brancheorganisaties voor de metaalsector nog tegen een importverbod op Russisch aluminium in de Europese Unie. Dat zou te veel banen kosten in de metaalverwerkende sector, zo betoogden ze.

De VS plaatsten vrijdag ook MTS Bank op de sanctielijst vanwege de oorlog in Oekraïne. Die Russische bank heeft ook activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast belandde de Credit Bank van Moskou, een van de tien grootste banken van Rusland, op de zwarte lijst. Verder werden 250 personen op de sanctielijst gezet, onder wie enkele Duitsers en Zwitsers die westerse technologie naar Rusland zouden hebben doorgesluisd.