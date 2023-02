ING: vertrouwen beleggers op hoogste niveau in 13 maanden

Het vertrouwen van particuliere Nederlandse beleggers is in februari flink gestegen en staat nu op het hoogste niveau in dertien maanden. Dat stelt ING op basis van zijn BeleggersBarometer. Beleggers zijn volgens de bank positiever geworden over de economie, de eigen financiƫle situatie en de waarde van de eigen beleggingsportefeuille.

Sinds begin dit jaar zijn de aandelenbeurzen aan het stijgen, vooral dankzij verminderde zorgen over de stijgende rentes en een economische recessie. De vertrouwensindex van ING gaat deze maand naar een stand van 116. Dat was 98 in januari.

ING zegt dat in de afgelopen maand meer dan de helft van de beleggers (57 procent) waardegroei bij zijn beleggingen zag. In januari was dit nog 25 procent. Ook verwachten de meeste beleggers (52 procent) dat de waarde van de portefeuille zal stijgen in de komende drie maanden. In januari was dit 39 procent, aldus de bank.

“Het is opmerkelijk wat een verschil een jaartal maakt. Waar in december bijna alle financieel-economische data nog negatief werden uitgelegd en ontvangen, is dat sinds de start van dit jaar precies andersom. En herstellen de aandelen die vorig jaar het meest zijn afgestraft, nu het sterkst”, meldt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office in een toelichting.