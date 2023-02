Rapport: Russen en Russische banken wel welkom op cryptobeurzen

Russen en enkele Russische banken waarvoor sancties gelden kunnen via de cryptobeurzen Huobi en KuCoin gewoon handelen in digitale valuta. Dat stelt de in cryptomunten gespecialiseerde data-analist Inca Digital in een rapport. Volgens directeur Adam Zarazinski overtreden de beurzen daarmee mogelijk Amerikaanse en Europese sancties.

Veel van de transacties van Russen betreffen de digitale munt Tether, een zogeheten stablecoin. Dat is een digitale munt die gekoppeld is aan een echte valuta en dus een vaste waarde heeft. “Tether wordt veel gebruikt door Russen om geld het land uit te krijgen”, zegt Zarazinski. “Het wordt absoluut gebruikt door deze twee cryptobeurzen om diensten te verlenen aan gesanctioneerde Russische banken.”

Maar Inca zegt dat ook andere beurzen Russen veel mogelijkheden bieden om te handelen, waaronder de grote cryptobeurs Binance. Die biedt Russen “meerdere manieren om roebels om te zetten in cryptomunten”. Bij bedragen onder de 10.000 dollar voert Binance namelijk geen controle uit waar het geld vandaan komt en of de klant het eerlijk verkregen heeft.

Binance stelt in een reactie als eerste cryptobeurs aan de antiwitwasregels van de Europese Unie te voldoen. Een woordvoerder laat weten dat Binance, dat geen centraal hoofdkantoor heeft, er meer aan doet dan van het bedrijf geƫist wordt om te zorgen dat het niet door Russen wordt gebruikt om sancties te ontlopen.