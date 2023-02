ANVR meldt recordaantal boekingen naar buitenland

Nederlanders hebben in januari massaal een vakantie geboekt naar het buitenland. Reisbranchevereniging ANVR meldt dat meer dan 3 miljoen Nederlanders een vakantie over de grens boekten en spreekt van een record.

Het aantal boekingen via een bij de ANVR aangesloten reisbureau steeg met 50 procent vergeleken met vorig jaar, toen coronamaatregelen reizen nog beperkten. Maar ook vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de pandemie, steeg het aantal boekingen, met 13 procent, meldt de ANVR op basis van onderzoek onder meer dan 40.000 consumenten door marktonderzoeker GfK.

Vakantiegangers boekten vooral een reis naar bestemmingen binnen Europa (83 procent). Vergeleken met 2019 zit vooral België in de lift met een stijging van 76 procent. Tripjes naar populaire zonbestemmingen als Spanje, Griekenland en Turkije waren iets meer in trek dan vlak voor het uitbreken van de pandemie.

Azië doet het goed bij liefhebbers van verre reizen. Dat continent liet vergeleken met vorig jaar de sterkste stijging in boekingen zien. Ook Afrika blijkt een gewilde bestemming, al gaat het dan vooral om Noord-Afrikaanse landen als Egypte en Marokko. Afrika is het enige continent dat ook in vergelijking met 2019 goed scoort als het gaat om het aantal boekingen vanuit Nederland, met een stijging van 35 procent. Andere verre vakantieoorden blijven daar wat bij achter, vooral Noord-Amerika. Daar daalde het aantal boekingen met bijna een derde vergeleken met 2019.