Blik naar pakketbezorging kerstperiode bij cijfers PostNL

Als postbedrijf PostNL maandag met jaarcijfers komt, gaat de aandacht uit naar de kerstperiode. Na een minder derde kwartaal, rekent het bedrijf weer op winst. Maar omdat de inflatie hoog was zijn er ook tekenen dat mensen minder online hebben besteld dan in de afgelopen jaren. Toen speelden ook coronalockdowns nog een grote rol waardoor mensen eerder bestelden dan naar een fysieke winkel gingen, als die mogelijkheid er al was.

Ook de kerstkaart, die tijdens corona een heropleving kende, is vermoedelijk weer wat minder in zwang geweest. Zeker nu mensen de kerstdagen weer met familie en vrienden konden doorbrengen. Gewone briefpost is al jaren aan een neergang bezig. Analisten die PostNL volgen gaan uit van een daling van het postvolume van ruim 8 procent in heel 2022. Ook voorzien ze dat er 9 procent minder pakketten werden vervoerd.

Dat alles leidt tot de verwachting van analisten dat de omzet van PostNL in het slotkwartaal weer lager uitvalt dan dezelfde periode een jaar eerder. Zo was de omzet in de laatste periode van 2020 iets meer dan 1 miljard euro, maar in 2021 936 miljoen euro. Nu denken de kenners dat het postbedrijf dit jaar op net iets meer dan 900 miljoen euro uitkomt. Voor heel 2022 denken analisten in doorsnee dat PostNL een omzet van een kleine 3,2 miljard euro behaalt. Ook dat is minder dan de voorgaande twee jaar.

En ook de winst valt lager uit, zo is de verwachting. Aan al die inkomsten houdt PostNL een genormaliseerde brutowinst van 79 miljoen euro over in heel 2022, voorzien de analisten. In 2021 was dat nog 308 miljoen euro.

Beleggers zullen dan ook met spanning uitkijken naar de verwachtingen voor dit jaar. Verschillende branchegenoten waarschuwden al dat de gevolgen van inflatie en gestegen kosten voor brandstof en energie pijn blijven doen. Daar komt nog bij dat de loonkosten door een cao-deal met vakbonden BVPP en CNV verder stijgen. FNV ging met die afspraak niet akkoord en de leden van die vakbond staakten nog door.

Ook zal vermoedelijk opnieuw gevraagd worden naar de banden met grootaandeelhouder Daniel Křetínský. Die heeft een direct belang van 29,9 procent van de aandelen van het bedrijf in handen. Er wordt al langer gespeculeerd dat hij PostNL over zou willen nemen.