Aandacht voor Shell en cijfers PostNL op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar olie- en gasconcern Shell en postbedrijf PostNL. Shell zal mogelijk profiteren van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. PostNL kwam met jaarcijfers en kondigde aan tot 300 banen te schrappen om kosten te besparen. De bezuinigingen treffen vooral de afdeling Pakketten, waar managementposities verdwijnen.

Voor de reorganisatie zet PostNL 20 miljoen euro opzij. In 2024 moet daarmee 25 miljoen euro bespaard worden en vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen euro. Het bedrijf stelt ook het tweede deel van het aandeleninkoopprogramma uit tot de bedrijfsresultaten verder herstellen en verlaagde het dividend. Volgens topvrouw Herna Verhagen houden de uitdagende omstandigheden naar verwachting ook aan in 2023.

Verder blijven de inflatiezorgen boven de markten hangen. De aandelenbeurzen in New York doken vrijdag flink omlaag en beleefden de slechtste week dit jaar nadat bleek dat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Federal Reserve hoger uitviel dan verwacht. Daardoor zal de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten geneigd zijn de rentes langer te verhogen, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen.

Later deze week komen ook nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone naar buiten. Economen gaan in doorsnee uit van een verdere daling. Maar de vraag is ook hoe de kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, zich ontwikkelt. Dat cijfer speelt namelijk een belangrijke rol bij rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van ongeveer 0,6 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen daarentegen maandag omlaag. De Nikkei in Tokio hield het verlies beperkt tot 0,1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent.

In Parijs staat Thales in de belangstelling. Het Franse technologie- en defensieconcern wil dit jaar 12.000 mensen in dienst nemen als gevolg van de grote vraag naar oorlogstuig na de Russische inval in Oekra├»ne. In Nederland zoekt Thales zo’n 400 nieuwe mensen, meldde het bedrijf.

De Europese beurzen sloten vrijdag lager. De AEX verloor 1,2 procent tot 746,41 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1 procent in de min op 32.816,92 punten. De brede S&P 500 daalde bijna 1,1 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1,7 procent.

De euro was 1,0538 dollar waard, tegenover 1,0548 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 75,87 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 82,64 dollar per vat.