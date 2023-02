Autoconcern Stellantis schrapt tot 2000 banen in Italië

Autoconcern Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, schrapt dit jaar tot 2000 banen in Italië, hebben vakbonden bekendgemaakt. De reorganisatie hangt samen met de overstap naar de productie van elektrische auto’s.

Het bedrijf is met de vakbonden overeengekomen om het totale personeelsbestand in Italië van 47.000 mensen met ongeveer 4,3 procent terug te brengen. Vorig jaar werd al een vergelijkbare reorganisatie doorgevoerd in het land. De banen verdwijnen voornamelijk bij bedrijfsonderdelen die niet rechtstreeks met de productie te maken hebben.

Autofabrikanten worstelen nog altijd met de hoge inflatie en verstoringen van de toeleveringsketen. Tegelijkertijd zijn ze hun fabrieken aan het ombouwen om volledig elektrische auto’s te produceren. Concurrent Ford zei eerder deze maand dat het 3800 banen in Europa gaat schrappen omdat er voor de productie van elektrische voertuigen minder werknemers nodig zijn.

Stellantis, met hoofdkantoor in Hoofddorp, is in 2021 ontstaan uit de fusie tussen Peugeot SA en Fiat Chrysler. Het concern voert veertien automerken, waaronder ook Alfa Romeo, Citroën, Maserati, Dodge en Lancia.