Aziatische beurzen omlaag door inflatiezorgen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag omlaag, in navolging van de koersverliezen op Wall Street. De aandelenmarkten in New York kenden vorige week de slechtste beursweek dit jaar door tegenvallend nieuws over de inflatie. Vrijdag bleek namelijk dat de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Amerikaanse Federal Reserve hoger uitviel dan verwacht. Door de aanhoudend hoge inflatie moet de Fed mogelijk langer doorgaan met het verhogen van de rente om de prijsstijgingen af te remmen. En hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent lager. Vooral de tech- en chipbedrijven stonden onder druk. Chiptester Advantest daalde 1,6 procent en de producent van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 1,7 procent. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank zakte 2 procent en spelcomputerfabrikant Nintendo verloor 1,8 procent. Robotmaker Fanuc steeg daarentegen 3 procent en autofabrikant Honda klom 0,9 procent.

De Chinese beurzen gingen eveneens omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de min en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,3 procent. China Renaissance won dik 2 procent. De Chinese investeringsbank liet weten dat voorzitter en topman Bao Fan momenteel “meewerkt” aan een onderzoek door de Chinese autoriteiten. Vorig week kelderde het aandeel nog fors nadat de bank bekendmaakte dat de topman werd vermist.

De Kospi in Seoul zakte 1 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven. Zo verloren Samsung en SK Hynix meer dan 1 procent. De All Ordinaries in Syndey leverde 1,1 procent in.