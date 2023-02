‘Geschrokken’ bonden vrezen onrust door reorganisatie PostNL

Vakbonden FNV en CNV zijn niet te spreken over de aangekondigde reorganisatie bij PostNL. Bij het postbedrijf verdwijnen tweehonderd tot driehonderd banen om kosten te drukken. CNV laat weten “geschrokken” te zijn door het hoge aantal werkplekken dat verdwijnt en de FNV vreest een nog hogere werkdruk en meer onrust binnen het bedrijf.

Het CNV laat weten dat het de reorganisatie al wel zag aankomen, omdat het al niet goed ging met het postbedrijf. FNV wijst erop dat PostNL ook nog winst zou maken als de banen niet werden geschrapt. “Hiermee kiest het bedrijf voor de aandeelhouders”, zegt een woordvoerder.

Het postbedrijf maakte zondagavond per ongeluk bekend dat tussen de tweehonderd en driehonderd banen zullen verdwijnen. Het gaat niet om uitvoerende banen, zoals pakketbezorgers of sorteerders, maar om banen op het hoofdkantoor en ondersteunende functies bij de pakkettentak. CNV is opgelucht dat het niet gaat om mensen in de uitvoering. Het was de bedoeling dat PostNL dit pas maandagochtend zou mededelen, maar dat ging mis door een technische fout.

Vooralsnog vervallen de banen door natuurlijk verloop, zoals pensioen of vrijwillig vertrek. Gedwongen ontslagen zijn dan ook nog niet aan de orde, aldus PostNL. Maar mocht dit toch het geval zijn, dan kunnen werknemers die eruit moeten waarschijnlijk snel aan de slag bij concurrenten denkt FNV. “Bij andere bedrijven hebben ze wel de hoge inflatie gecompenseerd”, zegt een woordvoerder.