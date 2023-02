Gestegen energie- en papierkosten drukken op winst Mediahuis

Mediahuis, het Belgische mediabedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, heeft het afgelopen jaar last gehad van de gestegen energieprijzen en hoge papierkosten. Die drukten op de winst, die gecorrigeerd voor onder meer belastingen uitkwam op bijna 156 miljoen euro. Dat is ruim 10 miljoen euro minder dan een jaar eerder.

Mediahuis zag de omzet vorig jaar wel stijgen, met zo’n 92 miljoen euro tot ruim 1,2 miljard euro. Volgens het bedrijf komt dat door de uitbreiding van activiteiten buiten België. Maar daar tegenover stonden hoge kosten. Volgens Mediahuis stegen alleen de uitgaven voor papier al met 30 miljoen euro.

Mediahuis bediende vorig jaar ongeveer 1,8 miljoen abonnees. Het bedrijf zag het aantal digitale abonnementen met 13 procent toenemen. NRC valt daarin op: op deze krant had van alle abonnees 65 procent een digitaal lidmaatschap in 2022. In heel Nederland lag dat percentage op 47 procent. Ter vergelijking, in België (34 procent), Duitsland (14 procent) en Luxemburg (10 procent) liggen de percentages een stuk lager.

De daling van het aantal mensen met een abonnement op de geprinte krant zette met 11 procent “onverminderd” door, meldt Mediahuis.