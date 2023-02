IMCD herstelt in fors hogere AEX, PostNL zakt na winstalarm

IMCD was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een flinke winst liet zien. De chemicali├źndistributeur won 3,5 procent en herstelde daarmee van het koersverlies van afgelopen vrijdag, dat volgde op de jaarresultaten van het bedrijf. PostNL ging daarentegen hard onderuit. De post- en pakketbezorger zag de omzet en winst afgelopen jaar dalen en kondigde aan tot driehonderd banen te schrappen om kosten te besparen.

De bezuinigingen bij PostNL treffen vooral de afdeling Pakketten, waar management- en ondersteunende posities verdwijnen. Volgens topvrouw Herna Verhagen zullen de uitdagende omstandigheden naar verwachting ook in 2023 aanhouden. De nieuwe vooruitzichten die PostNL voor dit jaar heeft afgegeven komen volgens analist David Kerstens van Jefferies neer op een winstwaarschuwing. Ook verlaagden analisten van Degroof Petercam het advies voor PostNL naar verkopen. Het aandeel werd ruim 8 procent lager gezet en was de grootste daler in de MidKap.

De stemming op de Europese beurzen was positief, na de koersverliezen op vrijdag. Beleggers lijken de zorgen over de aanhoudende hoge inflatie even aan de kant te schuiven. De AEX noteerde rond het middaguur 1,5 procent hoger op 757,69 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 1016,39 punten. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, die later deze week met cijfers komt, was de sterkste stijger met een plus van een kleine 3 procent.

De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1,5 procent. De DAX in Frankfurt dikte 1,6 procent aan. Commerzbank won 4 procent. De Duitse bank keerde weer terug in de Duitse hoofdindex.

Chipmachinemaker ASML en techinvesteerder Prosus behoorden tot de kopgroep in de AEX, met plussen tot 2,7 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en klom 2,1 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer was de enige daler met een min van 0,6 procent.

AB Foods steeg 1,6 procent in Londen. Het moederbedrijf van budgetkledingketen Primark denkt dit jaar via hogere prijzen meer marge te kunnen maken op de verkoop van kleding, accessoires en andere artikelen. De Britse eigenaar rekent er ook op met Primark extra marktaandeel te winnen.

In Parijs daalde Thales 0,1 procent. Het Franse technologie- en defensieconcern wil dit jaar 12.000 mensen in dienst nemen als gevolg van de grote vraag naar oorlogstuig na de Russische inval in Oekra├»ne. In Nederland zoekt Thales zo’n vierhonderd nieuwe mensen.

De euro was 1,0561 dollar waard, tegenover 1,0548 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 76,21 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 82,94 dollar per vat.