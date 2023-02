Koersduikeling PostNL, AEX sluit flink hoger

De aandelenkoersen op het Damrak gingen maandag over een breed front omhoog, na de verliezen van afgelopen vrijdag. PostNL was een negatieve uitzondering met een koersval van bijna 9 procent. De post- en pakketbezorger zag de omzet en winst afgelopen jaar dalen en kondigde aan tot driehonderd banen te schrappen om kosten te besparen.

Volgens topvrouw Herna Verhagen zullen de uitdagende omstandigheden naar verwachting ook in 2023 aanhouden. De nieuwe vooruitzichten die PostNL voor dit jaar heeft afgegeven komen volgens analist David Kerstens van Jefferies neer op een winstwaarschuwing. Het bedrijf moet 20 miljoen euro opzij zetten voor de reorganisatie.

De AEX, de belangrijkste index op Beursplein 5, eindigde 1,4 procent hoger op 756,99 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1017,83 punten. Ook op de belangrijke beurzen in Europa zat de stemming er goed in. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,6 procent vooruit.

Vrijdag gingen de aandelenkoersen in Europa nog flink omlaag door inflatiezorgen. Die hangen nog steeds wel boven de markt. Vrijdag bleek dat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Federal Reserve hoger is uitgevallen dan verwacht. Daardoor zal de Fed geneigd zijn de rentes langer te verhogen, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen. Later deze week komen ook nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone naar buiten.

IMCD was de sterkste stijger in de AEX-index. De chemicali├źndistributeur won 3,4 procent en herstelde daarmee van het koersverlies van afgelopen vrijdag, dat volgde op de jaarresultaten van het bedrijf.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en klom 1,8 procent. Bierbrouwer Heineken (0,5 procent) en dataleverancier Wolters Kluwer (min 0,2 procent) waren de enige dalers bij de grote fondsen.

Bij de kleinere bedrijven won zorgvastgoedconcern Aedifica 2 procent dankzij een koopadvies door analisten van KBC Securities. In Parijs won Thales 0,2 procent. Het Franse technologie- en defensieconcern wil dit jaar 12.000 mensen in dienst nemen als gevolg van de grote vraag naar oorlogstuig na de Russische inval in Oekra├»ne. In Nederland zoekt Thales zo’n vierhonderd nieuwe mensen, meldde het bedrijf.

De euro was 1,0558 dollar waard, tegenover 1,0548 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 75,92 dollar per vat. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper, op 82,63 dollar per vat.