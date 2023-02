Polen krijgt geen Russische olie vanwege ‘uitblijven betalingen’

Polen krijgt geen Russische olie meer via de Droezjba-pijplijn omdat het land niet voldoet aan de betalingsafspraken, zegt de Russische beheerder van aardoliepijplijnen Transneft maandag. Afgelopen weekend werd bekend dat Rusland de olietoevoer naar Polen via de pijplijn heeft gestopt.

In de verklaring van Transneft staat dat de toevoer is gestopt vanwege een “gebrek aan verzendingsopdrachten, inclusief transit betaling”. Het Poolse olieconcern PKN Orlen heeft nog een contract met één Russische olieleverancier om tot het einde van dit jaar olie te ontvangen via de Droezjba-pijplijn.

Volgens topman Daniel Obajtek gaan Poolse klanten niets merken van de stop. Hij zegt dat zijn bedrijf ook volledig via zee kan worden bevoorraad.

De Droezjba-pijplijn loopt via twee vertakkingen van Rusland naar Duitsland, Polen, Belarus, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk. Het gebruik van de pijplijn is stevig afgenomen omdat veel landen door de Russische inval hun afhankelijkheid van dat land wilden afbouwen.