PostNL onderuit op positief Damrak na winstalarm

PostNL ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger zag de omzet en winst afgelopen jaar dalen en kondigde aan tot 300 banen te schrappen om kosten te besparen. De bezuinigingen treffen vooral de afdeling Pakketten, waar management- en ondersteunende posities verdwijnen. Volgens topvrouw Herna Verhagen zullen de uitdagende omstandigheden naar verwachting ook in 2023 aanhouden. De nieuwe vooruitzichten die PostNL voor dit jaar heeft afgegeven komen volgens analist David Kerstens van Jefferies neer op een winstwaarschuwing.

PostNL zet voor de reorganisatie 20 miljoen euro opzij. In 2024 moet daarmee 25 miljoen euro bespaard worden en vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen euro. Het bedrijf stelt ook het tweede deel van het aandeleninkoopprogramma uit tot de bedrijfsresultaten verder herstellen en verlaagde het dividend. Het aandeel werd ruim 8 procent lager gezet en was de grootste daler in de MidKap.

De stemming op de Europese beurzen was positief, na de koersverliezen op vrijdag. De inflatiezorgen bleven wel boven de markten hangen. Vrijdag bleek dat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Federal Reserve hoger is uitgevallen dan verwacht. Daardoor zal de Fed geneigd zijn de rentes langer te verhogen, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen. Later deze week komen ook nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone naar buiten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 754,98 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1012,09 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1,3 procent. De Duitse bank Commerzbank keerde weer terug naar de Duitse hoofdindex en won ruim 1 procent.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam en won dik 2 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en klom 1,7 procent. Telecombedrijf KPN was de enige daler met een kleine min van 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven won zorgvastgoedconcern Aedifica 1 procent dankzij een koopadvies door analisten van KBC Securities. In Parijs won Thales 0,7 procent. Het Franse technologie- en defensieconcern wil dit jaar 12.000 mensen in dienst nemen als gevolg van de grote vraag naar oorlogstuig na de Russische inval in Oekra├»ne. In Nederland zoekt Thales zo’n 400 nieuwe mensen, meldde het bedrijf.

De euro was 1,0555 dollar waard, tegenover 1,0548 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 75,97 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 82,76 dollar per vat.