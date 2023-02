PostNL sluit gedwongen ontslagen niet uit bij reorganisatie

Bij de reorganisatie die PostNL bij de jaarcijfers aankondigde vallen mogelijk gedwongen ontslagen. Dat heeft topvrouw Herna Verhagen gezegd in een toelichting. “We hopen de banen zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te kunnen verminderen. De komende tijd gaan we kijken welke functies er precies verdwijnen.” Tegen het einde van dit jaar moet de reorganisatie afgerond zijn.

PostNL maakte maandag bekend tweehonderd tot driehonderd banen te schrappen bij de afdeling Pakketten. “Het gaat niet om uitvoerende banen als pakketbezorgers of sorteerders”, benadrukt Verhagen. De banen verdwijnen op het hoofdkantoor en bij ondersteunende functies binnen de pakkettentak.

Het postbedrijf denkt dat onlinewinkelen op termijn weer gaat groeien, al daalde afgelopen jaar het aantal verstuurde pakketten. Zelfs als het wegvallen van de coronagroei buiten beschouwing wordt gelaten. De pandemie leidde tot veel meer aankopen die online werden gedaan en pakketten en zorgde dus voor extra werk voor PostNL.

“Op 24 februari vorig jaar is de wereld veranderd”, concludeert Verhagen die daarmee verwijst naar de Russische inval in Oekra├»ne. “De inflatie is sterk gestegen en consumenten houden hun hand op de knip. Ook in 2023 verwachten we dat mensen nog zuinig zijn.” Maar als de economie weer aantrekt, denkt PostNL dat er ook weer meer online geshopt zal worden.