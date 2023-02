Vertraging dreigt voor windmolenparken op zee door botentekort

De bouw van nieuwe windmolenparken op zee dreigt vertraging op te lopen. Dat komt door een tekort aan grote boten die de funderingen voor windturbines op de oceaanbodem kunnen installeren, meldt onderzoeksbureau BloombergNEF.

Volgens de onderzoekers kan het gebrek aan schepen de ontwikkeling van offshore windparken in China vanaf 2024 vertragen en nieuwe projecten in de rest van de wereld vanaf 2027 belemmeren. Door de vertragingen staat meer dan 35 gigawatt aan elektriciteitsopwekking op het spel. Dat is genoeg om meer dan 10 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Offshore windenergie wordt gezien als een belangrijke vervanger van fossiele brandstoffen en moet helpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Doordat de windturbines steeds groter worden, zijn maar weinig van de huidige schepen in staat om de zware funderingen op te tillen die nodig zijn voor de grotere turbines. Er zijn wel genoeg schepen om de windturbines op de funderingen te installeren.