Wall Street veert op na slechtste beursweek van 2023

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opgeveerd na de koersverliezen van vrijdag. Wall Street beleefde vorige week de slechtste beursweek van dit jaar door de inflatiezorgen. Die laaiden weer op doordat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Federal Reserve hoger uitviel dan verwacht. Daardoor zal de Fed geneigd zijn de rentes langer te verhogen, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen.

Beleggers lijken de inflatiezorgen echter even aan de kant te schuiven. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van grote Amerikaanse retailers als Target, Lowe’s, Costco, Macy’s en Best Buy, die later deze week naar buiten komen. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in hoeverre de Amerikaanse consumenten de hand op de knip houden vanwege de hogere prijzen.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het begin van de handel 0,5 procent in de plus op 32972 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3994 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,8 procent tot 11488 punten.

Pfizer verloor 1,4 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal voert de farmaceut gesprekken om biotechnologiebedrijf Seagen over te nemen. Eerder meldde de krant al dat concurrent Merck ook interesse zou hebben in Seagen, maar die overnamegesprekken leverden geen deal op. Seagen, dat een beurswaarde heeft van zo’n 30 miljard dollar, werd 11 procent hoger gezet.

Berkshire Hathaway ging een fractie omlaag. Het bedrijf van superbelegger Warren Buffett heeft afgelopen jaar flink verloren op zijn beleggingen. Uit de eigen activiteiten haalde Berkshire Hathaway wel een winst van 30,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 29,1 miljard euro. Dat was meer dan de 27,5 miljard dollar van een jaar eerder. Berkshire Hathaway is onder meer actief in de verzekeringsbranche, spoorwegen en energiebedrijven.

Union Pacific dikte 9 procent aan. Het spoorwegbedrijf kondigde aan dit jaar een nieuwe topman te zullen benoemen. Het bedrijf komt daarmee tegemoet aan de eis van hedgefonds Soroban Capital Partners om de huidige topman Lance Fritz te vervangen.

Li Auto won 1 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een notering heeft in New York, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook verwacht het bedrijf in het huidige kwartaal flink meer auto’s af te leveren.

De euro was 1,0561 dollar waard, tegen 1,0548 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 76,21 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 82,94 dollar per vat.