Aandacht voor Shell en Douwe Egberts-moeder op Damrak

Olie- en gasconcern Shell en Douwe Egberts-moeder JDE Peet’s staan dinsdag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs. Analisten van AlphaValue/Baader schroefden hun aanbeveling voor Shell op en de kenners van Berenberg werden positiever over koffie- en theebedrijf JDE Peet’s.

Ook gaat de aandacht uit naar ASMI. Het AEX-bedrijf, dat onder andere systemen levert voor de bewerking van de dunne schijfjes waarvan chips worden gemaakt, komt na de slotbel met resultaten. Afgelopen najaar was het chipbedrijf nog minder somber over de gevolgen die Amerikaanse exportbeperkingen hebben voor de verkopen aan China. Ook zijn beleggers benieuwd of ASMI last heeft van de zwakkere markt voor smartphones en pc’s, waar branchegenoten al naar wezen bij hun kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op de laatste dag van februari vrijwel vlak te openen, na de stevige opleving een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag overwegend kleine winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,1 procent.

Op het Damrak kwamen verder spelletjesmaker Azerion en producent van elektromagnetische componenten Kendrion met resultaten. Azerion zag de omzet afgelopen jaar flink stijgen tot 453 miljoen euro en voldeed daarmee aan zijn eigen doelstellingen. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei tot 560 miljoen euro.

Kendrion behaalde vorig jaar een recordomzet van dik 519 miljoen euro. Dat was 12 procent meer dan een jaar eerder. Topman Joep van Beurden sprak van sterke inkomsten in een wisselvallige economie met hoge inflatie en geopolitieke instabiliteit. De topman verwacht dat het huidige economische klimaat in de eerste helft van 2023 zal aanhouden en in de tweede helft mogelijk zal verbeteren door het herstel van de Chinese economie. Het bedrijf stelt verder op schema te liggen om de doelstellingen voor 2025 te realiseren.

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX steeg 1,4 procent tot 756,99 punten en de MidKap klom 1,2 procent tot 1017,83 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,6 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent in de plus op 32.889,09 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,0589 dollar waard, tegenover 1,0558 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 76,19 dollar per vat. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 82,90 dollar per vat.