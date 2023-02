Cathay Pacific stijgt op licht lagere beurs in Hongkong

Cathay Pacific behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. De opmars volgde op de aankondiging van John Lee, de topbestuurder van Hongkong, dat inwoners van de stad vanaf 1 maart geen mondkapjes meer hoeven te dragen. Daarmee komt na drie jaar een einde aan deze verplichting.

Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific profiteerde van deze verdere versoepeling van de coronamaatregelen en won ruim 1 procent. Ook winkelketenbedrijf Sa Sa International, dat cosmetica en andere persoonlijke verzorgingsproducten in Hongkong verkoopt, zat in de lift en steeg 4 procent.

De stemming op de Aziatische aandelenmarkten bleef echter voorzichtig ondanks het bescheiden herstel op Wall Street. De aanhoudende zorgen over de inflatie hielden beleggers ook op de laatste dag van februari in de greep. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,1 procent.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus. Japan Post daalde 1,4 procent. Het postbedrijf kondigde aan een deel van zijn aandelen in de bank Japan Post Bank (plus 1,9 procent) te verkopen. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de Japanse industriƫle productie in januari met 4,6 procent is gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat was de grootste afname in acht maanden. De winkelverkopen in Japan lieten daarentegen vorige maand een sterker dan verwachte stijging zien.

De Kospi in Seoul won 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse fabrikant van materialen om accu’s te maken L&F dikte 7 procent aan na een grote order van bijna 3 miljard dollar van de Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla. De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent, mede dankzij een sterker dan verwachte stijging van de Australische winkelverkopen in januari.