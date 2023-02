Denktank: heropening China grootste bedreiging voor gasprijs

De heropening van de Chinese economie na de strenge coronamaatregelen kan de gasprijs de hoogte in stuwen. De vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in China kan met een tiende tot een derde toenemen, verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). En dat kan zorgen voor toenemende concurrentie met Europa over de schaarse hoeveelheid van dit gas.

Europa is afgelopen jaar namelijk flink afhankelijker geworden van dit gas. Dat komt omdat de aanvoer van aardgas via pijpleidingen uit Rusland vrijwel stil is gevallen. Veel Europese landen willen dat gas niet meer als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, maar Rusland zette de gastoevoer zelf ook in als wapen. Dat leidde ertoe dat landen elders gingen kijken voor gas.

Die overstap naar lng leidde tot sterke prijsstijgingen voor gas, zeker toen Europese landen ook de gasopslagen versneld gingen vullen. Sindsdien is de prijs weer gedaald, geholpen door een milde winter waardoor Europa minder gas nodig heeft gehad. Maar de gasvoorraden zullen in de zomer opnieuw moeten worden aangevuld en als China op dat moment ook meer gas verlangt zullen Europese landen meer concurrentie treffen op de wereldmarkt, wat tot hogere prijzen leidt.

Afgelopen jaar daalde de wereldwijde vraag naar lng met 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, stelt het IEA. Voor dit jaar voorspelt de denktank een vergelijkbare vraag, maar daarbij is er “een hoge mate van onzekerheid”. Rusland zou nog meer gas van de wereldmarkt kunnen halen wat de gasprijzen weer opdrijft en de concurrentie tussen China en Europa kan datzelfde effect hebben.

Hoge gasprijzen kunnen weer tot minder vraag leiden, geeft het IEA aan. Bedrijven kunnen dan op lagere capaciteit gaan draaien zoals ook vorig jaar gebeurde, maar het kan ook aanzetten tot een snellere overstap naar andere energiebronnen en het nemen van andere besparingsmaatregelen.