Grote technische storing maakt aanvragen STAP-budget onmogelijk

Het is dinsdag toch nog niet mogelijk om het zogeheten STAP-budget voor scholing en ontwikkeling aan te vragen. Het loket kampt met een grote technische storing die volgens het UWV niet op korte termijn opgelost kan worden.

Het is nog niet bekend wanneer de subsidie wel weer is aan te vragen. “Meer informatie daarover volgt later. UWV biedt zijn excuses aan voor dit ongemak”.

Dinsdagochtend vanaf 10.00 uur zouden mensen voor de eerste keer dit jaar weer STAP-budget kunnen aanvragen. Er was sprake van een grote drukte. Rond 09.30 uur trad een technische storing op. De verwachting was aanvankelijk dat deze om 11.00 uur opgelost zou zijn, de opening van het loket werd daarom met een uur uitgesteld.

Iedereen ouder dan 18 jaar kan 1000 euro aanvragen voor bijscholing, mits diegene geen AOW ontvangt. Ook moet de opleiding zijn geregistreerd in het STAP-register. De overheid kreeg vorig jaar echter signalen dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling. Dat leidde er toe dat de regeling werd herzien.

Het kabinet wil niet dat het budget wordt gebruikt als “ongepast verdienmodel”, gaf Karien van Gennip (Sociale Zaken) in december aan. Volgens haar werden er met de budgetten ook “snoepreisjes” en cursussen gefinancierd die helemaal niet waren gericht op de arbeidsmarkt. Het totale budget voor dit jaar bedraagt 160 miljoen euro.