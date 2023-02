Nieuwssite: Elon Musk wil alternatief voor ChatGPT ontwikkelen

Topman Elon Musk van Tesla en Twitter zou deskundigen hebben benaderd om een alternatief voor de populaire chatbot ChatGPT te ontwikkelen. Dat meldt de technieuwssite The Information op basis van ingewijden. Onder hen zou onder anderen Igor Babuschkin zitten, die eerder een op AI gefocust onderdeel van Google-moeder Alphabet verliet.

Een chatbot werkt aan de hand van kunstmatige intelligentie (AI), die daarmee op commando stukken tekst kan opstellen. ChatGPT is eigendom van OpenAI, dat in 2015 werd opgericht door onder meer Musk. Hij verliet het bestuur in 2018, maar het is bekend dat Musk onder de indruk is van de technologie.

Musk en Babuschkin zouden hebben gesproken over het samenstellen van een team om een eigen chatbot te ontwikkelen. Wel zouden deze plannen nog in een vroeg stadium verkeren. Volgens Babuschkin zou hij zich bovendien niet officieel hebben aangesloten bij het initiatief van Musk.